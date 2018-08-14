Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
Создавая новый документ, в главном медведомстве страны следовали рекомендациям ВОЗ, а также стремились создать актуальную современную систему: ориентированную на семью, доброжелательную для матери и ребенка, сообщают в Минздраве.
По утвержденному регламенту подготовят документацию для каждого роддома и АП.
Разрешать посещения будут лечащие врачи, руководствуясь состоянием новорожденного и его мамы. А вот выбирать, кто именно заглянет «в гости» родильницы будут сами. К посетителям также есть ряд требований: без видных признаков инфекционных заболеваний (высокой температуры, кашля, насморка, диареи, сыпи и так далее) и без признаков опьянения.
Во время карантина посещения – только в полной «экипировке»: масках, шапочках, халатах и бахилах.
В залы реанимации и интенсивной терапии также пустят родных, но по более ужесточенным условиям.
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