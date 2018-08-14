Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург – Киев»
Крупную партию ювелирных изделий на днях попытались переправить правонарушители через белорусскую госграницу. Тайник с ювелирными украшениями находился в межпотолочном пространстве одного из купейных вагонов пассажирского состава, информирует пресс-служба Гомельской таможне.
Всего сотрудники таможни в ПП «Терюха» изъяли 6 кило незадекларированной ювелирки. В черный полиэтилен контрабандисты упаковали свыше 550 штук подвесок, цепочек, браслетов, кулонов, крестиков и других изделий. Пакеты с «добром» были припрятаны под самый потолок вагона.
Предварительно нелегальный груз оценили в 70 тысяч белорусских рублей. Фото: customs.gov.by.
На бирках помечено, что украшения изготовлены из серебра и позолоты, указан производитель. Предварительно стоимость «груза» оценена в 70 тысяч белорусских рублей с лишним.
Изделия изъяты и направлены на экспертизу. По факту незаконного перемещения товаров через границу возбужден административный процесс.
Шесть килограмм ювелирных изделий.
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