2018-08-14T21:31:37+03:00
Экономика

Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси

Такой контракт подписала региональная таможня Гродненщины
Надежда БУТОВИЧ
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В ЕС хотят, чтобы на белорусской таможне поменяли всю оргтехнику и программное обеспечение.В ЕС хотят, чтобы на белорусской таможне поменяли всю оргтехнику и программное обеспечение.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Совсем скоро обновится оборудование и программное обеспечение в таможенных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», сообщают в Таможенном комитете.

Таможенные пункты пропуска за деньги ЕС по грантовому контракту совместно модернизируют Таможня Гродно и Подляское воеводство Польши. Проект осуществляется согласно программе трансграничного взаимодействия «Польша – БеларусьУкраина». На его реализацию Евросоюз выделит примерно миллион евро.

В ГТК подчеркнули, что: «Модернизация призвана упрочить безопасность белорусско-польской границы, сократить время прохождения таможенного контроля, а также повысить эффективность обязательных процедур на таможне».

Главный упор при модернизации должен быть сделан на абсолютном обновлении локальных вычислительных сетей на автодорожных пунктах пропуска, в том числе, замене всех серверов и оборудования, а также оргтехники.

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