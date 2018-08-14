2018-08-14T22:02:47+03:00
Происшествия

В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков

Мошенник обманул более 17 людей и обогатился больше чем на $17 тысяч
Надежда БУТОВИЧ
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В Следственном Комитете считают, что Павел Буко мог обмануть больше людей. Фото: соцсети.В Следственном Комитете считают, что Павел Буко мог обмануть больше людей. Фото: соцсети.
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Житель Шарковщины предприниматель Павел Буко, действительно, оказался предприимчивым, но не на трудовой стезе, а в области мошенничества. В течение последних четырех лет злоумышленник, обещая изготовление индивидуальной мебели, буквально грабил своих заказчиков. Сейчас против 29-летнего мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел, сообщают в УСК Витебщины.

Всего с февраля 2014 года обвиняемый заключил не менее 17 фиктивных договоров. С клиентов всегда брал 50-процентную предоплату, деньги тратил, а от назойливых заказчиков прятался как мог: скрывался, игнорировал звонки.

Прикрываясь, злоумышленник заключал договора и брал 50-процентную предоплату. Фото: СК Беларуси.

Прикрываясь, злоумышленник заключал договора и брал 50-процентную предоплату. Фото: СК Беларуси.

«Ареал» обманутых Буко немаленький: от Верхнедвинска и Шарковщины, Постав и Глубокого, до Минска, Лепеля и Шумилино. Всего владелец обогатился более чем на 32 тысячи рублей. Но правоохранители считают, что обманутых мошенником горе-мебельщиком граждан может быть больше.

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