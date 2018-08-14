БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов

СЕГОДНЯ 22:30 2018-08-14T22:40:53+03:00

Клуб из Борисова успешно прошел азербайджанский "Карабах" и вышел в следующую стадию Лиги Чемпионов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Счет на 20-й минуте матча открыл полузащитник БАТЭ Мирко Иванич, но на 54-й Мичел восстановил равновесие - 1:1. Этот счет выводил в следующий раунд БАТЭ, ведь в Баку белорусский клуб выиграл 1:0. Шансы азербайджанской команды существенно уменьшились после того, как на 77-й минуте Эмигара был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Карабаху» очень нужна была победа после домашнего проигрыша, но пройти БАТЭ не удалось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч так и завершился со счетом 1:1. БАТЭ вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов и уже заработал 8 млн. евро призовыми.

До группового раунда Лиги чемпионов осталось сделать один шаг, но он не будет легким, нужно пройти голландский ПСВ.

Александр Глеб вышел на поле во втором тайме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если БАТЭ это не удастся, то осенью борисовская команда сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Первый матч состоится 21 или 22 августа в Борисове (это решат по согласованию сами клубы), а ответный 28 или 29 августа в Эйндховене.

Весь матч борисовчане действовали на контратаках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча признался в эфире «Беларусь 5», что уже в первой игре команду могут усилить два темнокожих атакующий легионера, футболисты сборных.

Один из героев матча - голкипер БАТЭ Денис Щербицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Напомним, что на прошлой неделе динамовцы Минска для многих неожиданно дома обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Все-таки фаворитом считались питерцы. Но минчане грамотно сыграли в обороне и классно реализовали свои моменты в атаке. В итоге победа - 4:0. Не зря Сергей Гуренко так верил в своих подопечных.

Ответный матч пройдет уже в этот четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге, причем, игра будет без зрителей (УЕФА приняло такое решение из-за некорректного поведения фанатов «Зенита» в прошлом сезоне) (подробнее).