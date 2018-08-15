2018-08-15T08:52:30+03:00
Общество

Без температуры и трезвые: утвержден регламент посещения роддомов

Молодая мама сама будет решать, кто сможет проведать ее и новорожденного
Ирина АВИДОВА
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В роддома будут пускать посетителей. Фото: из архиваВ роддома будут пускать посетителей. Фото: из архива
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Минздрав Беларуси опубликовал регламент посещения родильных домов и акушерских отделений.

Как сообщает belta.by, документ был разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Если папы и другие родственники недавно родившей женщины смогут посещать их и новорожденных детей, это “создаст систему открытости при оказании акушерской и неонатальной помощи”.

Посещать женщин и детей в роддомах можно только при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача.

Молодая мама сама определит тех, кто сможет приходить в роддом.

Посетители не должны иметь признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.), а также признаков алкогольного опьянения. Во время санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения разрешены в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, халаты, бахилы).

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