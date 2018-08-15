13 доноров по поддельным справкам получили 56 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2018-08-15T10:07:27+03:00

Уголовное дело о поддельных справках расследуется сейчас в Минске. Фото: из архива

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Сейчас расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые с 2014 по 2018 год после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали.

- В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата. Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови. В результате фигуранты завладели денежными средствами учреждений здравоохранения на сумму свыше 56 тысяч рублей, - сказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. Ее слова приводит belta.by.