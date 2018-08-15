Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с ребенком от прививки
Вечером 13 августа появилась информация о том, что со второй девочкой в Ганцевичском районе случилось ЧП после прививки (читайте далее).
Но в Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли. Как сообщает belta.by со ссылкой на главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентину Волчок, состояние двухмесячной жительницы Ганцевичского района после введения прививок стабильное.
- Состояние стабильное. Ребенка госпитализировали, потому что поднялась температура. Мы перестраховались в этой ситуации, - сказала Валентина Волчок. А повышение температуры - обычная реакция, которая может возникнуть у ребенка на прививку.
Напомним, 13 августа, в Ганцевичском районе после плановой вакцинации умер двухмесячный мальчик (читать далее).