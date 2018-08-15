В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день
Пожары случились в одном жилом доме и трех хозпостройках
В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день. Фото: архив КП.
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Стихия разбушевалась 14 августа. Первое сообщение спасатели получили около 16 часов дня. Оказалось, что загорелась кирпичная хозпостройка во дворе частного дома в деревне Коробчицы Гродненского района. В итоге огонь повредил кровлю. Около 7 вечера такое же сообщение пришло из Волковыска. На этот раз огонь уничтожил кровлю и имущество. Позже в деревне Рупейки Волковысского района из-за грозового разряда сгорел деревянный сарай. А ближе к 8 вечера спасатели выехали на пожар в жилом доме в деревне Руда-Яворская Дятловского района. Там огонь повредил деревянный фронтон, передает belta.by.