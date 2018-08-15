Мотоавария в Пинском районе: водитель в реанимации, пассажир погиб - оба ехали без шлема
Авария со смертельным исходом произошла 14 августа около 17.45 под Пинском.
Вблизи деревни Красиево 35-летнего пинчанина на мотоцикле Kawasaki занесло на закруглении дороги. Он съеъал в кювет и опрокинулся.
Мужчина ехал с пассажиром, оба - без мотошлемов и экипировки. В итоге 29-летний пассажир погиб на месте ДТП. Это житель деревни Ставок. На днях ему должно было исполниться 30. У мужчины остался маленький рбенок.
Водителя в тяжелом состоянии с места аварии забрали в реанимацию.
- За последние три года водитель мотоцикла привлекался к административной ответственности 72 раза, наиболее частое нарушение - превышение установленной скорости движения, - комментируют происшествие в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
У водителя взята кровь на анализ. По факту ДТП проводится проверка.
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