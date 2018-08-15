Николая Кириченко похоронят в Минске на Восточном кладбище

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-15T13:10:27+03:00

Это фото из неформального проекта о купаловцах снято на кухне квартиры Николая Михайловича. Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

Прощаться с народным артистом Беларуси будут на сцене Купаловского театра в четверг, 16 августа

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Николай Кириченко ушел из жизни 14 августа. Мэтру было 72 год. Церемония прощания в театре начнется в 10 утра. На 12 дня назначена гражданская панихида.

"Шчыры, добры, ён заўсёды зачароўваў сваёй уважлівасцю і адданасцю. 72 гады. За ім - удзячныя вучні і гледачы", - оставил запись на своей странице в Фейсбуке его родной Купаловский театр.

Для многих новость о смерти актера прогремела как гром среди ясного неба. Но близкие мастера знали: Николай Кириченко долго болел, у него было онкологическое заболевание крови (подробнее).