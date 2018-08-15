В США 300 католических священников обвинили в педофилии

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-15T13:47:47+03:00

Архиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла в докладе критикуют за его роль в сокрытии надругательств над детьми. Фото: GETTY IMAGES

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Об этом сообщается в докладе большого жюри присяжных, которое опубликовали 14 августа. Выяснилось, что католическая верхушка все эти годы покрывала растление малолетних детей. Расследование по делу священнослужителей длилось полтора года и это одно из самых крупных расследований в США.

За это время удалось установить свыше 1000 жертв педофилов. Но в докладе также есть ремарка, что на самом деле пострадавших может быть и больше.

В епархиях штата - Алентаун, Ири. Гринсбург, Харрисбург, Питтсбург и Скрентон, были обнаружены самые массовые очаги развращения несовершеннолетних, которые активно покрывались руководством Римско-католической церкви. Архиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла в докладе критикуют за его роль в сокрытии надругательств над детьми, сообщает Русская служба ВВС.

Большое жюри проверило так называемые секретные архивы - 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.