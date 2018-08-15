Очередная распродажа «Белавиа»: все по 50 евро плюс сборы
Иногда белорусский национальный авиаперевозчик радует хорошими распродажами. Очередная распродажа билетов «Белавиа» пройдет завтра, 16 августа, и продлится только одни сутки. На сайте belavia.by купить билеты на все регулярные рейсы (кроме Бейрута) можно будет по тарифу в 50 евро плюс таксы и сборы. Это цена в обе стороны. Период путешествия: с 1 октября по 20 декабря. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц, изменения времени и даты вылета запрещены.
«Комсомолка» сравнила акционные цены на некоторые рейсы (на билеты туда-обратно) с ценами «Белавиа» в обычные дни. Вот что получилось:
Минск - Амстердам - Минск: от 118 евро (обычно от 237 евро)
Минск - Барселона - Минск: от 116 евро (обычно от 285 евро)
Минск - Берлин - Минск: от 114 евро (обычно от 193 евро)
Минск - Будапешт - Минск: от 120 евро (обычно от 200 евро)
Минск - Ереван - Минск: от 134 евро (обычно от 223)
Минск - Батуми - Минск: от 97 евро (обычно от 187 евро)
Минск - Нижний Новогород - Минск: от 80 евро (обычно от 155 евро)
Минск - Тбилиси - Минск: от 109 евро (обычно от 198 евро)
Минск - Прага - Минск: от 112 евро (обычно от 199 евро)
Минск - Стамбул - Минск: от 107 евро (обычно от 266 евро)
Таким образом, в среднем цены на билеты снизились в полтора-два раза. Полный список акционных цен можно посмотреть на сайте belavia.by/offers/