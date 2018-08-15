В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-15T15:31:35+03:00

В Ганцевичах мужчина на глазах сына убил бывшую жену, а потом повесился сам.

На месте трагедии сейчас работают следователи

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ЧП произошло в 7 утра 15 августа. Известно, что мужчина совершил нападение на бывшую жену.

- Он ее зарезал, а после совершения преступления повесился, - сообщает УВД Брестского облисполкома.

Примерно в семь утра сотрудникам милиции поступило сообщение о ссоре в соседней квартире. Наряд милиции, который прибыл на место вызова, обнаружил труп 46-летней женщины. У нее было ножевое ранение.

- Подозреваемым стал бывший муж убитой. Его обнаружили повешенным в гараже, - сообщают правоохранители.

Сообщается, что 50-летний мужчина совершил суицид. Сейчас на месте инцидента работают специалисты. Они выясняют мотив и причины инцидента. Сообщается, что у убитой остались два несовершеннолетних ребенка.