В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам
На месте трагедии сейчас работают следователи
В Ганцевичах мужчина на глазах сына убил бывшую жену, а потом повесился сам.
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ЧП произошло в 7 утра 15 августа. Известно, что мужчина совершил нападение на бывшую жену.
- Он ее зарезал, а после совершения преступления повесился, - сообщает УВД Брестского облисполкома.
Примерно в семь утра сотрудникам милиции поступило сообщение о ссоре в соседней квартире. Наряд милиции, который прибыл на место вызова, обнаружил труп 46-летней женщины. У нее было ножевое ранение.
- Подозреваемым стал бывший муж убитой. Его обнаружили повешенным в гараже, - сообщают правоохранители.
Сообщается, что 50-летний мужчина совершил суицид. Сейчас на месте инцидента работают специалисты. Они выясняют мотив и причины инцидента. Сообщается, что у убитой остались два несовершеннолетних ребенка.