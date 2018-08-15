2018-08-15T17:24:27+03:00
Общество

Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды

Также нашли и другие нарушения
Григорий ГРИБОВ
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Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды.Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды.
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Генпрокуратура сообщила о результате проверки деятельности Белорусского республиканского союза молодежи - это государственная молодежная общественная организация.

- Прокуроры установили факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов, - сообщает Генпрокуратура.

Так случилось, например, в Мозыре. Хозяйство «Слободское» необоснованно включило в состав двух студенческих отрядов 32 человека. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, молодые люди трудоустраивались самостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали.

Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.

Прокуроры вскрыли и иные факты нарушений законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних и молодежи:

- допуск к работе без обучения и инструктажа, проверки знаний по вопросам охраны труда;

- молодые люди принимались на работу без предварительного медицинского осмотра;

- не соблюдались сроки выплаты заработной платы;

- некоторые наниматели не оформляли трудовые книжки;

- не выполнялись требования о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров

- не соблюдалась продолжительность ежедневной работы участников студенческих отрядов.

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