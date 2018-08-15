Витебская мошенница выманивала деньги на несуществующие похороны

СЕГОДНЯ 17:57 2018-08-15T17:58:18+03:00

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По версии следствия 40-летняя женщина обманывала людей на протяжение двух месяцев. Она приходила в продовольственные и ритуальные магазины, и рассказывала покупателям слезоточивые истории про смерть близкого родственника и отсутствия денег на похороны. Обещала потом вернуть. Многие люди соглашались, но деньги она не отдавала.

- К примеру, в одном из магазинов женщина посетовала, что ей нечем расплатиться за перевозку тел родственников из Боровлян в Витебскую область. Оставив вещи в магазине ритуальных товаров, в т.ч. заказав табличку с вымышленным именем на памятник, обвиняемая попросила у продавца в долг на пару часов 170 рублей. Убедив, что рассчитается за заказ позже и вернет долг, даже продиктовала вымышленный номер мобильного телефона, - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - По данным следствия, в результате шести фактов мошеннических действий обвиняемая завладела денежными средствами и имуществом граждан на общую сумму 510 рублей.

Постепенно она осваивала все новые и новые города и поселки: приезжала в Поставы, Глубокое и Шарковщину. Деньги, которые ей давали, она тратила на продукты и спиртное.

Сейчас женщину нашли и задержали.