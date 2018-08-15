2018-08-15T18:22:15+03:00
Происшествия

Под Барановичами МЧС спасли лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал

Тонущее животное заметили проезжающие мимо автомобилисты
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Под лошадью обвалилась земля и она ушла под воду.Под лошадью обвалилась земля и она ушла под воду.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

ЧП произошло в среду, 15 августа, недалеко от объездной дороги и трассы М1 рядом с деревней Новая Мышь в Барановичском районе, сообщает sb.by.

Скорее всего, домашняя лошадь паслась рядом на заливном лугу, а когда захотела попить, подошла к краю мелиоративного канала. Но под тяжестью гнедой земля у кромки воды обвалилась, и животное ушло под воду.

Лошадь, которая вот-вот утонет, заметили автомобилисты и позвонили спасателям.

– Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия над водой едва виднелась голова кобылы. Поэтому трос пришлось крепить к голове лошади. Спасательная операция продлилась примерно 15 – 20 минут, напуганное животное благополучно вытащили на берег, – рассказал журналистам Сергей Машнов, официальный представитель Брестской областной УМЧС.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел 19 века
Витебская мошенница выманивала деньги на несуществующие похороны
Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды
В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам
Очередная распродажа «Белавиа»: все по 50 евро плюс сборы
В США 300 католических священников обвинили в педофилии
Николая Кириченко похоронят в Минске на Восточном кладбище
Мотоавария в Пинском районе: водитель в реанимации, пассажир погиб - оба ехали без шлема
В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день
Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с ребенком от прививки
13 доноров по поддельным справкам получили 56 тысяч рублей
Без температуры и трезвые: утвержден регламент посещения роддомов
БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков
Кому досталась квартира в Минске?
Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси
Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург - Киев»
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевичей в тяжелом состоянии после прививок