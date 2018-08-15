Под Барановичами МЧС спасли лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал

СЕГОДНЯ 18:22 2018-08-15T18:22:15+03:00

Под лошадью обвалилась земля и она ушла под воду. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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ЧП произошло в среду, 15 августа, недалеко от объездной дороги и трассы М1 рядом с деревней Новая Мышь в Барановичском районе, сообщает sb.by.

Скорее всего, домашняя лошадь паслась рядом на заливном лугу, а когда захотела попить, подошла к краю мелиоративного канала. Но под тяжестью гнедой земля у кромки воды обвалилась, и животное ушло под воду.

Лошадь, которая вот-вот утонет, заметили автомобилисты и позвонили спасателям.

– Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия над водой едва виднелась голова кобылы. Поэтому трос пришлось крепить к голове лошади. Спасательная операция продлилась примерно 15 – 20 минут, напуганное животное благополучно вытащили на берег, – рассказал журналистам Сергей Машнов, официальный представитель Брестской областной УМЧС.