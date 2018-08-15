2018-08-15T19:02:14+03:00
Происшествия

Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел 19 века

Однако пожарные смогли ликвидировать возгорание
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за грозового разряда случилось короткое замыкание в электрощитке. Фото: pixabay.com.Из-за грозового разряда случилось короткое замыкание в электрощитке. Фото: pixabay.com.
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Страшная гроза, которая 14 августа прошлась по юго-западным регионам Беларуси, стала причиной многих бед. Больше всего досталось Гродненщине, где разряд молнии поджег 4 здания за день.

Молнию, в качестве «главной обвиняемой» также называют и на пожаре в агрогородке Гожа, информирует пресс-служба МЧС.

Во вторник примерно в 18.30 позвонили местные жители: горит костел Святых Апостолов Петра и Павла. Прибывшие на ЧС пожарные увидели старинное здание все в дыму. Внутри храма никого не было, он был заперт.

Спасателям потребовалось меньше часа, чтобы полностью потушить пожар. Фото: МЧС.

Спасателям потребовалось меньше часа, чтобы полностью потушить пожар. Фото: МЧС.

Спасателям потребовалось около 40 минут, чтобы локализовать пожар, и еще 10, чтобы его окончательно потушить. Очаг возгорания разместился в так называемой сакристии: сильно поврежден электрощит, одежда священника, церковная литература и перекрытия.

Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание из-за разряда молнии.

Этот костел был построен в 1869 году, значится в перечне историко-культурных ценностей Беларуси.

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