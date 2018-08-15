Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине

15 Авг. 19:41 2018-08-15T19:41:35+03:00

До этого Александр Васильев возглавлял УВД Могилева. Фото: uvd.mogilev.by

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 15 августа 2018 года, возглавлять милицию Гомельщины будет Александр Васильев, такую информацию сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Указ о данном назначении подписал в среду Александр Лукашенко.

О полковнике милиции Александре Васильевом известно, что до назначения на пост начальника Гомельского областного УВД, он управлял аналогичной службой в Могилеве, но в качестве временного и.о.

Уроженец Могилева, после окончания могилевского факультета Академии милиции и Академии МВД, в 1994 году Васильев начал работу в органах с поста оперуполномоченного отделения угрозыска криминальной милиции ОВД в родном городе.

Предшественника Васильева, генерал-майора милиции Владимира Захарчука зачислили в распоряжение Министра внутренних дел, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.