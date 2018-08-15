Нацбанк: белорусский вкладчик – женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500

15 Авг. 20:10 2018-08-15T20:10:16+03:00

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Белорусы, как и раньше, доверяют сбережения не матрасам, а банкам, размещая «свои кровные» на депозитах в валюте, сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Из всех вкладов, сделанных в Беларуси за последнее время, больше 75% – это валютные депозиты. Но делать срочные вклады в инвалюте белорусы в последнее время стали реже.

Среднестатистическим вкладчиком (судя по суммам сбережений на человека: – Ред.) можно считать женщину за 55 лет (57% ото всех вкладов), у которой на счету около 7 тысяч рублей. Мужчины вкладчики более «расплывчаты»: возраст от 26 до 60 лет (54,3% от всего объема вкладов всех мужчин), депозит свыше 10 тысяч рублей.

К слову, во втором квартале 2018 фингода впервые безотзывные банковские вклады превысили отзывные (без малого 52%). Причем здесь так же лидируют женщины-вкладчики.