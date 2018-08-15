В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой

СЕГОДНЯ 20:46 2018-08-15T20:51:37+03:00

Безопасно, уютно и идеально для фотографий в Инстаграм [видео]

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На днях в Гродно торжественно открыли самое большое в республике кафе-площадку, сообщает местное СМИ newgrodno.by.

Смотровая площадка расположена на крыше гродненского торгового дома «Неман» на высоте около 25 метров. Площадь террасы «открытого» кафе составляет примерно 800(!) квадратов. Кроме зоны отдыха на крыше предусмотрено место, чтобы просто погулять.

В шатрах можно спрятаться от дождя. Фото: newgrodno.by.

А для еды сразу несколько красивых локаций – лаундж-зон с плетеными стельями, подвесными креслами, диванчиками, шатром от дождя и стеклянными перегородками, за которыми пропасть.

Край крыши огражден прочными перегородками из стекла. Фото: newgrodno.by.

Поднимаются на крышу (и спускаются) при помощи лифта. Нигде в городе не найти лучшего вида на исторический центр Гродно и его главные достопримечательности: Фарный и Бернардинский костелы, пожарную каланчу, телевышку, старинные улочки и так далее.

С крыши открывается идеальный вид на областной центр. Фото: newgrodno.by.

А вам нравится, захотелось побывать?