2018-08-15T21:31:54+03:00
Общество

Первая жертва «безвиза»: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена

А визы у иностранца и не должно было быть
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Уезжал из Беларуси англичанин спешно на такси. Фото: pixabay.com.Уезжал из Беларуси англичанин спешно на такси. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Незнание не освобождает от ответственности, твердят нам в каждой службе, а вот о том, что знания все-таки должны быть, хотя бы маломальские, упомянуть забывают.

Так на днях в Гродно попал в просак водитель международного рейсового автобуса, а пострадал из-за этого иностранец, передает Пограничный Евросоюз.

Англичанин-турист приехал в Беларусь, воспользовавшись так называемым «безвизом», а уехать не смог из-за… отсутствия визы. Водитель автобуса «Гродно-Лодзь», проверяя паспорта, вспомнил, что за провоз через границу пассажира без соответствующих документов, ему грозит штраф 3000 евро. А потому, не найдя в паспорте путешественника из Великобритании заветного шенгена, без колебания выставил того из автобуса.

Англичанин остался «у разбитого корыта»: почти ночью на вокзале в русскоговорящем Гродно, да и еще срок безвиза заканчивался в эти же сутки.

Покидать Синеокую иностранцу пришлось в спешке: на такси в литовский Друскининкай за 50 евро.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: визы и прочее»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик – женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел 19 века
Под Барановичами МЧС спасли лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал
Витебская мошенница выманивала деньги на несуществующие похороны
Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды
В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам
Очередная распродажа «Белавиа»: все по 50 евро плюс сборы
В США 300 католических священников обвинили в педофилии
Николая Кириченко похоронят в Минске на Восточном кладбище
Мотоавария в Пинском районе: водитель в реанимации, пассажир погиб - оба ехали без шлема
В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день
Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с ребенком от прививки
13 доноров по поддельным справкам получили 56 тысяч рублей
Без температуры и трезвые: утвержден регламент посещения роддомов
БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков
Кому досталась квартира в Минске?
Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси
Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург - Киев»
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевичей в тяжелом состоянии после прививок