Первая жертва «безвиза»: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена

15 Авг. 21:31 2018-08-15T21:31:54+03:00

А визы у иностранца и не должно было быть

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Незнание не освобождает от ответственности, твердят нам в каждой службе, а вот о том, что знания все-таки должны быть, хотя бы маломальские, упомянуть забывают.

Так на днях в Гродно попал в просак водитель международного рейсового автобуса, а пострадал из-за этого иностранец, передает Пограничный Евросоюз.

Англичанин-турист приехал в Беларусь, воспользовавшись так называемым «безвизом», а уехать не смог из-за… отсутствия визы. Водитель автобуса «Гродно-Лодзь», проверяя паспорта, вспомнил, что за провоз через границу пассажира без соответствующих документов, ему грозит штраф 3000 евро. А потому, не найдя в паспорте путешественника из Великобритании заветного шенгена, без колебания выставил того из автобуса.

Англичанин остался «у разбитого корыта»: почти ночью на вокзале в русскоговорящем Гродно, да и еще срок безвиза заканчивался в эти же сутки.

Покидать Синеокую иностранцу пришлось в спешке: на такси в литовский Друскининкай за 50 евро.