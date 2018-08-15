2018-08-15T21:54:23+03:00
Общество

Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития

Вопрос поставлен на контроль
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Льготную очередь оставят, но заселить постараются всех первокурсников. Фото: pixabay.com.Льготную очередь оставят, но заселить постараются всех первокурсников. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Министерстве на особом контроле в 2018 году обеспечение студентов-первогодок койко-местами в общежитиях, транслирует belta.by со слов Ирины Старовойтовой, первого замминистра образовательного ведомства страны.

В регионах, как говорят в ведомстве, места в общежитиях получают все стопроцентно, а вот в Минске с этим затруднения. Поэтому было решено заселить хотя бы всех первокурсников.

Хотя и до этого почти все столичные вузы для адаптации заселяли студентов первого курса в общежитии.

Студенческий жилой фонд ведущих вузов в столице следующий: 9 общежитий в студгородке БГУ, 17 у БНТУ и 4 «общаги» на 3,3 тысячи мест в БГУИРе.

Во всех общежитиях есть тренажерные залы, спорткомнаты, прачечные, буфеты и так далее.

Кроме того, в министерстве напомнили и о так называемой «льготной» очереди для сирот, детей-инвалидов, студентов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, одаренной и талантливой молодежи.

Еще больше материалов по теме: «Абитуриент-2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первая жертва «безвиза»: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик – женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел 19 века
Под Барановичами МЧС спасли лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал
Витебская мошенница выманивала деньги на несуществующие похороны
Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды
В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам
Очередная распродажа «Белавиа»: все по 50 евро плюс сборы
В США 300 католических священников обвинили в педофилии
Николая Кириченко похоронят в Минске на Восточном кладбище
Мотоавария в Пинском районе: водитель в реанимации, пассажир погиб - оба ехали без шлема
В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день
Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с ребенком от прививки
13 доноров по поддельным справкам получили 56 тысяч рублей
Без температуры и трезвые: утвержден регламент посещения роддомов
БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков
Кому досталась квартира в Минске?
Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси
Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург - Киев»
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевичей в тяжелом состоянии после прививок