Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития

15 Авг. 21:54 2018-08-15T21:54:23+03:00

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В Министерстве на особом контроле в 2018 году обеспечение студентов-первогодок койко-местами в общежитиях, транслирует belta.by со слов Ирины Старовойтовой, первого замминистра образовательного ведомства страны.

В регионах, как говорят в ведомстве, места в общежитиях получают все стопроцентно, а вот в Минске с этим затруднения. Поэтому было решено заселить хотя бы всех первокурсников.

Хотя и до этого почти все столичные вузы для адаптации заселяли студентов первого курса в общежитии.

Студенческий жилой фонд ведущих вузов в столице следующий: 9 общежитий в студгородке БГУ, 17 у БНТУ и 4 «общаги» на 3,3 тысячи мест в БГУИРе.

Во всех общежитиях есть тренажерные залы, спорткомнаты, прачечные, буфеты и так далее.

Кроме того, в министерстве напомнили и о так называемой «льготной» очереди для сирот, детей-инвалидов, студентов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, одаренной и талантливой молодежи.