2018-08-16T08:55:35+03:00
Происшествия

В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍

Предполагается, что змей сбежал из квартиры в близлежащих домах
Павел МИЦКЕВИЧ
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В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍. Фото: МЧСВ детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍. Фото: МЧС
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Настоящий шок: в детском саду в Минске обнаружили огромного живого тропического удава. Как сообщило вечером в среду Минское городское управление МЧС в своем Твиттере, четырехметровый тигровый питон каким-то образом очутился на территорию яслей-сада №292 на улице Уборевича, 14.

Можно себе представить реакцию детей и воспитателей, если бы они увидели змеюку! К счастью, обошлось без инфарктов - питона заметили после того, как дети разошлись.

Удава благополучно словили и временно отправили в зоопарк. А сейчас спасатели белорусской столицы ищут хозяина змеи. Предполагается, что питон сбежал из квартиры в близлежащих домах.

- С ним все в порядке, его осмотрели. Хозяин, найдись и позвони работнику зоопарка (+375297685959, Алевтина Геннадьевна). Питомец ждет тебя!, - призывают в городском УМЧС.

Кстати, специалисты выяснили, что удаву около пять лет, а весит он восемь килограммов. Спасатели просят максимального репоста сообщения, чтобы владелец пресмыкающегося скорее откликнулся.

В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍. Фото: МЧС

В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍. Фото: МЧС

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