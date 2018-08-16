2018-08-16T10:23:35+03:00
Экономика

Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играм

В основном деньги направят на благоустройство и ремонты
Павел МИЦКЕВИЧ
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Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играмПочти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играмФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Александр Лукашенко 15 августа подписал указ о выделении почти 77 млн. рублей на подготовку и проведение в Беларуси II Европейских игр в 2019 году. Эта сумма будет выделена из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента.

Деньги будут направлены на благоустройство Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, а также на работы по текущему и капитальному ремонту. Кроме того, должны быть подготовлены спортивные объекты по месту проживания участников Европейских игр.

Кстати, часть студентов из комплекса «Студенческая деревня», где будут принимать спортсменов, расселят в другие общежития, которые тоже должны быть подготовлены для приема студентов. Еще одну часть от данной суммы выделят на размещение тематических материалов в ведущей европейской прессе, покупку услуг программно-технического блока для проведения соревнований, и организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В связи с подписанным указом Совмин должен предусмотреть средства для продолжения реализации этих мероприятий при формировании бюджета республики на 2019 год.

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