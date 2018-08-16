Дерзкое ограбление магазина расследуют в Гомеле

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-16T11:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленький тихий продуктовый магазин «Портовый» в старом спальном районе Гомеля, подвергся нападению злоумышленников. В среду вечером, по неофициальной информации, магазин ограбили.

- Кто-то стоял в очереди и попросил продавца что-то принести, этим моментом воспользовался злоумышленник, который схватил всю кассу и выбежал из магазина, - рассказали KP.BY жители близлежащих домов. - Наверное, ограбление было спонтанным, вряд ли его могли спланировать.

Сразу после инцидента магазин закрыли, там работали сотрудники милиции и следователи, поэтому узнать о подробностях из первых уст не представлялось возможным. А в скором времени выяснилось, что подозреваемый задержан по горячим следам. Как только в магазине нажали на тревожную кнопку, прибыли сотрудники департамента "Охрана" и поймали злоумышленника.

Официальная информация о похищенной сумме и обстоятельствах совершения преступления пока ожидается.