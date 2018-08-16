СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-16T12:28:37+03:00

В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане жалуются, что детей приходится возить в далекие районы, а в ближайших школах и садах нет мест

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На номер sms-линии Гомельского горисполкома 142 поступил вопрос, который волнует десятки семей: когда в 104-м микрорайоне будет построена школа? Автор сообщения описывает ситуацию: детей трудно устроить в близлежащие школы в районе, а возить в другие районы города нет возможности.

- И это не нормально, школа должна быть близко к дому, а детей много в каждом доме, дома строят, их заселяют молодые семьи с детьми либо многодетные с грудными. Проблему не решают несколько лет, как и вопрос с детскими садами.

Вот что ответил горисполком на это обращение:

- В микрорайоне №104, согласно градостроительным документам, предусмотрено строительство учреждений дошкольного и общего среднего образования. В 2016 году была разработана проектно-сметная документация на строительство учреждения дошкольного образования, однако ввиду отсутствия финансовых средств строительство данного объекта не начато. В настоящее время требуется корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение экспертизы. При определении источника финансирования строительство данных социально значимых объектов будет начато.

Также в ответе отмечается, что горисполком внес на рассмотрение в областной исполком предложение о строительстве компанией RIKO d.o.o. детского сада на 230 мест с бассейном в микрорайоне №104.

А ясли-сад - средняя школа №73 набирает детей по закрепленной территории и имеющимся материально-техническим возможностям:

- В связи с отсутствием достаточных мест в данном учреждении законные представители ребенка могут подать заявление в любое учреждение Новобелицкого района Гомеля. Резервными для приема документов жителей 104-го микрорайона являются начальная школа №65, детский сад начальная школа №63, средняя школа №41.

В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег. Фото: скриншот страницы сайта горисполкома

Проблема школ и садиков в новых микрорайонах давно волнует гомельчан. Например, еще в 2015 году родители спрашивали, когда, наконец, достроят школу в микрорайоне №21, а недавно гомельчане интересовались, появится ли школа в «Кленковском».