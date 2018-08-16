2018-08-16T12:34:13+03:00
Общество

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍

Предполагаются перерывы в работе банкоматов, пунктов выдачи наличных, ночных магазинов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О проведении работ 18 августа сообщил «Банковский процессинговый центр». Технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени будут длиться с 2 часов ночи до 6 часов утра в субботу, 18 августа. Это значит, что в данный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании.

Временно могут не обслуживаться карточки тех банков, которые пользуются услугами «Банковского процессингового центра». Предполагаются перерывы в работе пунктов выдачи наличных, сети организаций торговли и услуг, а также банкоматов и устройств самообслуживания в случае если банк подключен к аппаратно-программному комплексу «Банковского процессингового центра».

Организация приносит свои извинения за возможные неудобства.

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