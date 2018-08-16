2018-08-16T13:19:54+03:00
Происшествия

На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку

За это ответит 53-летний начальник участка завода
Павел МИЦКЕВИЧ
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На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку. Фото: Комитет судэкспертизНа заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку. Фото: Комитет судэкспертиз
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В Волковыске работник предприятия сильно травмировал руки - остался без трех пальцев и получил открытый перелом. Несчастье произошло еще в конце июня, а недавно СК возбудил уголовное дело за «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

44-летний электрогазосварщик завода железобетонных изделий работал на станке по выгибанию арматуры и в этот момент получил тяжкие телесные повреждения. Оказалось, что примерно восемь лет мужчина выполнял работы, которые не предусмотрены для него инструкцией и не входят в круг его обязанностей.

Подозреваемым в преступлении признали 53-летнего начальника участка завода, который отвечает за обеспечение правил охраны труда. Если дело дойдет до суда, то начальника участка могут наказать штрафом, исправработами, ограничением или даже лишением свободы.

- Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела, - сообщает официальный представитель Управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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