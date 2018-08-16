СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-16T13:38:35+03:00

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С 1 сентября некоторые остановки в Минске будут называться по другому. О переименовании нескольких остановочных пунктов информирует учреждение «Столичный транспорт и связь», приводя таблицу со старыми и новыми названиями.

Например, появится остановка «Дунина-Марцинкевича» - это известный белорусский классик. В его честь переименуют остановку «Универсам «Фрунзенский» по проспекту Пушкина в обоих направлениях. Еще одна остановка по тому же проспекту - «Школа» - будет называться «Поликлиника №20» в обоих направлениях.

А «Техникум» на пересечении улиц Жудро и Матусевича в направлении улиц Ольшевского, Петра Глебки и Притыцкого станет «Индустриально-педагогическим колледжем». Остановка «Универсам «Нарочь» на Одинцова в направлении улицы Лобанка получила название «Гимназия №13».

Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название. Фото: Скриншот страницы сайта gusts.minsk.by

Кстати, в Гомеле, в Железнодорожном районе, тоже будут переименованы несколько остановок общественного транспорта. Например, остановка «Костюковка» на четной стороне улицы Ломоносова получит название «Микрорайон Костюковка», «Рынок «Сельмашевский» на четной стороне улицы Бориса Царикова - «Рынок «Заводской».