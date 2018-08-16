В выходные в Беларуси - грибная погода

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-16T14:15:53+03:00

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Теплые и дождливые дни и ночи ожидаются практически во всех районах Беларуси. Причем, как в ближайшие дни, так и в выходные. Это значит, что в субботу-воскресенье любители тихой охоты могут отправляться в уверенности, что без грибов они домой не вернутся.

18-19 августа территория Беларуси останется под влиянием неустойчивых и теплых воздушных масс, сообщает Белгидромет. В субботу в некоторых районах, а днем по Минской, Гомельской и Витебской областям на большей части пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +22..+29°С.

В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +22..+29°С.

Что же касается грибов, то сейчас они должны быть менее червивыми, чем в начале августа, когда ночи были слишком теплыми. Однако самые «чистые» боровички и другие грибы ожидаются все же осенью, когда ночи станут еще более прохладными.

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