2018-08-16T14:15:53+03:00
Общество

В выходные в Беларуси - грибная погода

Территория страны останется под влиянием неустойчивых и теплых воздушных масс
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В выходные в Беларуси - грибная погодаВ выходные в Беларуси - грибная погодаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Теплые и дождливые дни и ночи ожидаются практически во всех районах Беларуси. Причем, как в ближайшие дни, так и в выходные. Это значит, что в субботу-воскресенье любители тихой охоты могут отправляться в уверенности, что без грибов они домой не вернутся.

18-19 августа территория Беларуси останется под влиянием неустойчивых и теплых воздушных масс, сообщает Белгидромет. В субботу в некоторых районах, а днем по Минской, Гомельской и Витебской областям на большей части пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +22..+29°С.

В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +22..+29°С.

Что же касается грибов, то сейчас они должны быть менее червивыми, чем в начале августа, когда ночи были слишком теплыми. Однако самые «чистые» боровички и другие грибы ожидаются все же осенью, когда ночи станут еще более прохладными.

Читайте подробнее:

В Беларуси начинается грибная лихорадка: где в этом году ищут боровики

И почему осенью червивых грибов будет меньше >>>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название
На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍
В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег
Дерзкое ограбление магазина расследуют в Гомеле
Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играм
В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍
Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития
Первая жертва безвиза: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик - женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел XIX века
Под Барановичами МЧС спасло лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал