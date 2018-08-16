2018-08-16T15:56:42+03:00
Происшествия

В Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умер

Мужчине оставался всего год до пенсии
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умерВ Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умерФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Свислочском районе возбуждено уголовное дело за «нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На днях во время проведения работ по замене насосного оборудования в скважине на 60-летнего слесаря упал фрагмент конструкции глубинной трубы. На второй день мужчина умер в больнице от полученных травм.

Оказалось, что на пути к объекту несколько работников пили спиртное, в том числе и погибший. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. А работы затем велись без документов и использования защитных касок. А чтобы ввести следствие в заблуждение, кто-то подбросил на место трагедии каску.

- 40-летний начальник участка водоснабжения и канализации Свислочского ЖКХ признан подозреваемым по делу. Он был ответственным за обеспечение правил охраны труда, при этом не только допустил к работе пьяного подчиненного, но и лично присутствовал при этом. Пил ли начальник вместе с рабочими, пока выясняется, - сообщает фициальный представитель Управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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