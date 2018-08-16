2018-08-16T16:30:52+03:00
Происшествия

В Минском районе трое подростков забросали камнями светофор

Теперь парней будут судить по уголовной статье
Павел МИЦКЕВИЧ
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Парней будут судить по уголовной статьеПарней будут судить по уголовной статьеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В суде Минского района будут рассматривать дело группы 15-летних подростков. Несовершеннолетние обвиняются в злостном хулиганстве, а именно - повреждении светофора в Заславле. Школьников, нарушающих общественный порядок, заметили прохожие и позвонили в милицию. Когда правоохранители прибыли, подростки начали убегать в разные стороны, однако всех троих в итоге поймали. Оказалось, что несовершеннолетние пьяны. Двое из задержанных ребят раньше уже состояли на учете.

Парни повредили камнями 4 бленды светофора, чем нанесли филиалу «Минскоблдорстрой» ущерб примерно в 268 рублей.

В тот вечер трое друзей ходили на рыбалку, а затем решили погулять по Заславлю. Незнакомого взрослого они попросили купить им в магазине пиво. После употребления пенного напитка в хмельные головы подростков пришла мысль посоревноваться в меткости бросания камней в светофор.

- Обвиняемые дали признательные показания и чистосердечно раскаялись в содеянном. Причиненный ущерб возмещен, - сообщает официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

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