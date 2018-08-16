В Минском районе трое подростков забросали камнями светофор
В суде Минского района будут рассматривать дело группы 15-летних подростков. Несовершеннолетние обвиняются в злостном хулиганстве, а именно - повреждении светофора в Заславле. Школьников, нарушающих общественный порядок, заметили прохожие и позвонили в милицию. Когда правоохранители прибыли, подростки начали убегать в разные стороны, однако всех троих в итоге поймали. Оказалось, что несовершеннолетние пьяны. Двое из задержанных ребят раньше уже состояли на учете.
Парни повредили камнями 4 бленды светофора, чем нанесли филиалу «Минскоблдорстрой» ущерб примерно в 268 рублей.
В тот вечер трое друзей ходили на рыбалку, а затем решили погулять по Заславлю. Незнакомого взрослого они попросили купить им в магазине пиво. После употребления пенного напитка в хмельные головы подростков пришла мысль посоревноваться в меткости бросания камней в светофор.
- Обвиняемые дали признательные показания и чистосердечно раскаялись в содеянном. Причиненный ущерб возмещен, - сообщает официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.