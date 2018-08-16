«Получили столбом под капот». Домрачева попала в небольшое ДТП
Звезда белорусского спорта Дарья Домрачева рассказала в своем Instagram о том, как попала в мелкое ДТП в Минске. Она ехала к дому, где для гостившей семьи друзей сняли квартиру.
- Нажав при въезде во двор кнопку шлагбаума и дождавшись, пока столб ограждения сравняется с уровнем земли, мы продолжили движение и получили этим столбом под капот. Мы первый раз имели дело с шлагбаумом подобного рода... Но знаю, что в этом дворе мы не первые, оказавшиеся в такой ситуации, - рассказала Даша.
Авто пострадало, но благодаря страховому оператору машину удалось быстро починить. Поэтому спортсменка рекомендует своим подписчикам позаботиться о том, чтобы со страховкой автомобиля было все в порядке. Тогда даже в такой неприятной ситуации будешь чувствовать себя спокойно, заметила Дарья.
- Хочу обратиться ко всем, кто стоит перед выбором системы препятствия въезда на территорию. Чтобы обезопасить себя, свое авто, автомобили своих друзей и гостей - выбирайте обычные шлагбаумы, - советует Домрачева.