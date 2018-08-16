2018-08-16T17:34:11+03:00
Политика

Лукашенко снял с должностей министров промышленности, архитектуры и строительства

Строгий выговор получил витебский губернатор
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси подписал указ о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за невыполнение поручений президента по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Как сообщает 16 августа пресс-служба президента, Александр Лукашенко освободил от должности министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, также лишился кресла министр промышленности Виталий Вовк.

Кроме того, объявлен строгий выговор главе Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. А председателем Оршанского райисполкома вместо Александра Позняка теперь будет Игорь Исаченко.

Самое легкое наказание понесли Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и глава Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев - оба предупреждены о неполном служебном соответствии.

Такие решения Лукашенко принял по итогам своей недавней поездки в Оршанский район.

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