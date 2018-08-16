Минжилкомхоз: сокращать сроки отключения горячей воды пока не будут

СЕГОДНЯ 18:31 2018-08-16T18:31:13+03:00

Коммунальникам нужно именно две недели без горячей воды, чтобы подготовить систему к зиме. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Плановое отключение горячей воды – головная боль всех горожан. О том, можно ли уменьшить «чайниково-тазный» период журналисты belta.by спросили у Геннадий Акстиловича, начальника отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилкомхоза.

– О конкретных датах сокращения этих сроков и, вообще, о возможности их уменьшения в настоящий момент говорить рано. Однако вопрос этот все же находится в проработке, – объяснил представитель Минжилкомхоза.

В организации убеждены, что двухнедельный период – самое оптимальное время для планового отключения горячей воды.

– Такие сроки предусмотрены техкодексом и установившейся практикой. Нарушить их возможно, но только при наличии весомых обстоятельств, – добавил Акстилович.

За 14 дней коммунальники успевают провести весь комплекс подготовительных работ к осенне-зимнему периоду. А то, что за последние пять лет не было серьезных аварий, когда жилые дома оставались бы без отопления один-два дня, говорит о том, что «схема» проверена и достаточно эффективна.