2018-08-16T22:39:39+03:00
Спорт

Лига Европы. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту»

После победы в Минске 4:0 в Санкт-Петербурге «Динамо» проиграло 1:8 и выбыло из турнира
Владимир КРИУЛИН
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Андрей Горбунов играет на выходе.Андрей Горбунов играет на выходе.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Сегодня в Санкт-Птербурге прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: местный «Зенит» принимал минское «Динамо». Недель ранее динамовцы дома переиграли питерцев - 4:0.

По сравнению с предыдущим матчем у «Зенита» было несколько замен. Самые значимые: в составе появились людиры Дзюба, Паредес. У «Динамо» наоборот неожиданно вне состава остался Урош Николич, забившей в минской встрече два мяча и сделавший голевую передачу. Представители минского "Динамо" не давали ответ, почему лучший игрок команды в послених матчах не попал в заявку. В предыгровой тренировке он участвовал... По некоторой информации на разминке он повредил ахилл.

Игра началась с атак «Зенита». «Динамо» с ними справлялось. Но на 22-й минуте Паредес забил со штрафного. Вратарь Горбунов не понял траекторию и бездейственно наблюдал как мяч летит в сетку. Через несколько минут Хващинский здорово сыграл на перехвате возле штрафной «Зенита» и пробил точно в угол. Но гол отменили, так как мяча, вероятно, коснулся Иванов, находившийся в положении вне игры.

0:1 после перерыва - «Динамо» надо было спокойно доводить матч так, чтобы преимущество по сумме матчей осталось. Но сначала Нобоа забил со штрафного (66-я минута), а затем дважды отличился Дзюба (75-я и 79-я минуты). Причем, два последних мяча были забиты питерцами в меньшинстве (был удален Паредес). У игроков минского клуба была паника... 4:4 по сумме двух матчей - игра перешла в дополнительное время.

В середине первого экстратайма «Динамо» удалась атак и Сейду Яхая забил такой важный мяч. Теперь «Зениту» надо было забивать два мяча. Половину дела они сделали к 109-й минуте (забил Дриусси). На 115-й с пенальти забил Дзюба.

На 120-й минуте был еще один пенальти и гол Мака с 11-метровой отметки. Команда рассыпалась и пропустила еще один мяч... Итог - 1:8. Дальше идет «Зенит», хотя многие говорили, что отыграться после 0:4 практически нереально.

"Динамо" больше оборонялось. Фото: Владимир КРИУЛИН

"Динамо" больше оборонялось.Фото: Владимир КРИУЛИН

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