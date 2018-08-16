2018-08-16T21:57:29+03:00
Политика

Лукашенко представил Кадырова к награде

Главу Чечни наградили за большой вклад в дружеские отношения двух стран
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров. Минск, сентябрь, 2017 год. Фото: ntv.ru.Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров. Минск, сентябрь, 2017 год. Фото: ntv.ru.
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Глава Беларуси подписал в четверг, 16 августа, указ о награждении Рамзана Кадырова почетным орденом, информирует пресс-служба Александра Лукашенко.

Белорусский лидер решил наградить главу Чеченской Республики за весомый личный вклад в укрепление дружественных отношений и многостороннего сотрудничества между двумя государствами. Таким образом, вскоре Рамзан Кадыров сможет добавить «в копилку» своих регалий и орден Дружбы народов от Беларуси.

Напомним, Кадыров в встречался с Лукашенко в Минске в сентябре прошлого года. Тогда они вместе посетили предприятие МАЗ.

И не так давно с ответным визитом в Чечню слетал старший сын президента Виктор Лукашенко, который, кроме других объектов, с удовольствием посетил во время официальной встречи Российский Университет спецназа.

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