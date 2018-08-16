Лукашенко представил Кадырова к награде
Глава Беларуси подписал в четверг, 16 августа, указ о награждении Рамзана Кадырова почетным орденом, информирует пресс-служба Александра Лукашенко.
Белорусский лидер решил наградить главу Чеченской Республики за весомый личный вклад в укрепление дружественных отношений и многостороннего сотрудничества между двумя государствами. Таким образом, вскоре Рамзан Кадыров сможет добавить «в копилку» своих регалий и орден Дружбы народов от Беларуси.
Напомним, Кадыров в встречался с Лукашенко в Минске в сентябре прошлого года. Тогда они вместе посетили предприятие МАЗ.
И не так давно с ответным визитом в Чечню слетал старший сын президента Виктор Лукашенко, который, кроме других объектов, с удовольствием посетил во время официальной встречи Российский Университет спецназа.
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