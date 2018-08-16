В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Несчастный случай произошел на днях в поселке Приморский недалеко от Феодосии, сообщает местный ресурс KAFAnews.
Семья из Беларуси приехала несколько дней назад на отдых в Крым вместе со своей трехлетней дочерью. Отдыхать на море решили не в дорогих отелях, а более экономно и ближе к природе, – дикарями. Облюбовав площадку на необорудованном пляже, родители стали обустраивать место, выгружать вещи из автомобиля. Пока ставили палатку, 3-летняя малышка побежала на пляж. Прошло не больше 10 минут с тех пор, как мама и отец потеряли ребенка из виду, побежали к воде, но было уже поздно…
Прибывшие спасатели вытащили девочку из воды, но подоспевшие врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать, констатировали смерть.
По факту гибели ребенка проводится расследование.
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