2018-08-16T20:13:54+03:00
Происшествия

CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску

В Свислочском районе в гибели слесаря подозревают начальника участка водоснабжения и канализации ЖКХ
Надежда БУТОВИЧ
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Опасные работы велись с нарушением техники безопасности. Фото: esp.md.Опасные работы велись с нарушением техники безопасности. Фото: esp.md.
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Несчастный случай произошел 10 августа примерно в 12 часов, информирует Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Гродненщины. Недалеко от деревни Горностаевичи в Свислочском районе был сильно травмирован, от чего спустя два дня скончался в больнице, 60-летний слесарь.

В тот день бригада рабочих должна была заменить насосное оборудование в скважине. На погибшего мужчину упал кусок конструкции глубинной трубы. Медики транспортировали пострадавшего в больницу, но травмы были несовместимы с жизнью.

Расследуя ЧП следователи выяснили: погибший рабочий в момент трагедии не был трезв (1,8 промилле в крови), его коллеги тоже. А хуже всего, что и их начальник, который должен был контролировать рабочий процесс и обеспечивать безопасность, поднимал рюмку вместе с подчиненными.

В довершение, работы велись без соответствующей документации и защиты. Хотя после ЧП на место трагедии защитную каску попытались подбросить.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

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