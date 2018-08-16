2018-08-16T20:42:36+03:00
Спорт

Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона

В Санкт-Петербурге начался матч минского «Динамо» и «Зенита»
Захар ПЛАТОНОВ
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Фанаты "Зенита" не могли присутствовать на стадионе - они собрались вокруг стадиона на теплоходах.Фанаты "Зенита" не могли присутствовать на стадионе - они собрались вокруг стадиона на теплоходах.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Ответная игра 3-го раунда Лиги Европы (первая в Минске завершилась победой минчан со счетом 4:0) проходит без зрителей (санкция УЕФА за некорректное поведение фанатов «Зенита» в прошлом сезоне. Перед игрой часть фанатов «Зенита» собралась на теплоходах возле стадиона «Петровский» (находится на Петровском острове и окружен Малой Невой) и скандировали кричалки, рядом находился катер с ОМОНа. Во время матча были слышны взрывы пиротехнических средств.

На матче присутствуют около сотни болельщиков «Динамо» (по регламенту УЕФА на матче без зрителей допустимо присутствие болельщиков гостей в зависимости от вместимости стадиона).

Фанаты "Зенита" не могли присутствовать на стадионе - они собрались вокруг стадиона на теплоходах. Фото: Владимир КРИУЛИН

Фанаты "Зенита" не могли присутствовать на стадионе - они собрались вокруг стадиона на теплоходах.Фото: Владимир КРИУЛИН

На стадионе развесили баннеры "Зенита". Фото: Владимир КРИУЛИН

На стадионе развесили баннеры "Зенита".Фото: Владимир КРИУЛИН

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