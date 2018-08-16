Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки

СЕГОДНЯ 20:39 2018-08-16T20:40:20+03:00

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Странный случай произошел в четверг, 16 августа, в Каменной горке, сообщают читатели «Комсомолки».

На обед в открытое балконное окно на 7 этаже влетел ястреб-перепелятник с синицей в клюве. Ничуть не смущаясь присутствия людей, крылатый хищник уселся на раме и принялся за свою добычу.

Хозяйка квартиры испугалась не меньше своих домашних попугайчиков, которые, почуяв серьезного «зверя», притихли в клетке. Пытаясь прогнать непрошенного гостя женщина, стучала по стеклу, активно махала руками и прогоняла птицу словами, а потом удивленно сказала домочадцам:

– Не боится!

– А чего тебя боятся?!

– Ну как, я ведь человек, вообще-то!

Закончилась эпопея банально: ястреб за полчаса доел обед и улетел.

Специалисты подтверждают, в Минске живут и ястребы-перепелятники, и ястребы-тетеревятники, их можно встретить в парках и в Ботаническом саду. Обычно ястребы уносят добычу в укромное местечко, но этот, видимо, был очень голоден либо посчитал балкон безопасным местом.

А вы встречались тет-а-тет с дикой фауной?