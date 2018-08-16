В Витебске поймали 38-летнего «форточника»

СЕГОДНЯ 21:23 2018-08-16T21:23:13+03:00

У мужчины уже есть судимость за ограбление 24 гаражей. Фото: pixabay.com.

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Правоохранители при поддержке ОМОНа задержали 38-летнего витебчанина, мужчину обвиняют в совершении серии краж, информирует Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома

Житель областного центра после выхода из тюрьмы, где отбыл срок за ограбление 24 гаражей, не нашел ничего лучшего, кроме как вернуться на преступную стезю.

Правда, в этот раз грабить решил не гаражные кооперативы, а попытать счастья в офисах и магазинах. Мужчина попался не на первой краже, но его последнее ограбление было «эффектным».

Обычно преступник выбирал для грабежа объекты без сигнализацией, а если и была камера видеонаблюдения, прятал лицо козырьком кепки. В это же раз вор проник в офис одной витебской фирмы через ПВХ-окно, не зная, что здание – под охраной милиции. Он успел завладеть 1500 тысячью рублей до того, как приехал ОМОН и рецидивиста скрутили.

Мужчину обвиняют в серии краж. Идет следствие.