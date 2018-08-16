2018-08-16T21:52:24+03:00
Происшествия

«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь

Может волк, а может и чупакабра [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Местные охотники в чупакабру не верят, говорят, разбойничает волк. Фото: pixabay.com.Местные охотники в чупакабру не верят, говорят, разбойничает волк. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Неизвестное хищное животное несколько недель изводит местное население в деревне Деревной на Слонимщине, сообщает телеканал СТВ.

Сельчане боятся не только за живность, но за жизнь и безопасность детей. Так как хищник, который находит в деревне пропитание, ведет себя крайне дерзко и агрессивно.

Сельчанин Валерий Гульник обнаружил любимого пса Пушка, который 10 лет исправно сторожил дом, мертвым. В цепи остались только передние лапы и голова, вторую половину туловища собаки зверь или сожрал, или утащил. Домашний скот был нетронут.

Собака другой местной жительницы выжила после схватки с «чупакаброй», но с головы у нее содрана кожа, а шея прокушена так, что пес теперь не может ни лаять, ни, вообще, издавать каких-либо звуков.

Из людей с хищником еще никто не встречался, но найденные на дороге следы похожи на лапы огромной кошки.

Местный житель Николай Болтрушко, охотник с 40-летним стажем в чупакабру не верит, говорит, что это был голодный волк или волчица, у которой поблизости щенки.

Просто ЖЕСТЬ! Чупакабра в Беларуси! Слоним. Неизвестное существо нападает на домашних животных. Очень страшно за себя и детей . В Слонимском районе чупакабра нападает на домашних животных.

Еще больше материалов по теме: «Мифический хищник чупакабра»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске поймали 38-летнего «форточника»
Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки
Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона
CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску
В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Лукашенко представил Кадырова к награде
Минжилкомхоз: сокращать сроки отключения горячей воды пока не будут
Лукашенко снял с должностей министров промышленности, архитектуры и строительства
«Получили столбом под капот». Домрачева попала в небольшое ДТП
В Минском районе трое подростков забросали камнями светофор
В Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умер
В выходные в Беларуси - грибная погода
Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название
На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍
В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег
Дерзкое ограбление магазина расследуют в Гомеле
Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играм
В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍
Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития
Первая жертва безвиза: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик - женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел XIX века
Под Барановичами МЧС спасло лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал