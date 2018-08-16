«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь

СЕГОДНЯ 21:52 2018-08-16T21:52:24+03:00

Может волк, а может и чупакабра [видео]

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Неизвестное хищное животное несколько недель изводит местное население в деревне Деревной на Слонимщине, сообщает телеканал СТВ.

Сельчане боятся не только за живность, но за жизнь и безопасность детей. Так как хищник, который находит в деревне пропитание, ведет себя крайне дерзко и агрессивно.

Сельчанин Валерий Гульник обнаружил любимого пса Пушка, который 10 лет исправно сторожил дом, мертвым. В цепи остались только передние лапы и голова, вторую половину туловища собаки зверь или сожрал, или утащил. Домашний скот был нетронут.

Собака другой местной жительницы выжила после схватки с «чупакаброй», но с головы у нее содрана кожа, а шея прокушена так, что пес теперь не может ни лаять, ни, вообще, издавать каких-либо звуков.

Из людей с хищником еще никто не встречался, но найденные на дороге следы похожи на лапы огромной кошки.

Местный житель Николай Болтрушко, охотник с 40-летним стажем в чупакабру не верит, говорит, что это был голодный волк или волчица, у которой поблизости щенки.