Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми

СЕГОДНЯ 08:53 2018-08-17T08:53:25+03:00

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Жуткое ДТП произошло 16 августа на трассе Париж-Реймс. Водитель автобуса вез детей из летнего лагеря и остановился на обочине дороги, чтобы заменить колесо. Водитель грузовика, который перевозил зерно, не заметил этого и на всей скорости врезался в автобус.Там находились 45 человек: 12 взрослых и 28 детей в возрасте от 3 до 13 лет, сообщает издание L'Union.

В итоге девять человек были доставлены в Университетскую больницу Реймса, двое из них - 11 и 12 лет - с серьезными травмами.

Издание сообщает, что водитель грузовика сейчас задержан.