2018-08-17T10:16:21+03:00
Спорт

Защитник минского «Динамо» о проигрыше «Зениту»: «Это позор, я лично прошу прощения перед всей страной»

По мнению футболиста, в этом матче команде не хватило сил и концентрации
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» со счетом 1:8Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» со счетом 1:8Фото: Владимир КРИУЛИН
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16 августа минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:8. Защитник столичного футбольного клуба Игорь Шитов прокомментировал такой исход игры.

- Я считаю, что это позор. Еще какие-то чувства… Не могу ничего сказать. Не знаю, как объяснить произошедшее. Это футбол, это жизнь. Если долго не будем переживать - это хорошо. Если будем рыться в себе… Не знаю. Думаю, каждый должен взять на себя ответственность. Лично я прошу прощения перед нашими болельщиками, перед всей страной, что так произошло. Это жизнь, - цитирует футболиста tribuna.com. - Чего нам не хватило в концовке? Сил и концентрации.

Мы старались думать, что сейчас 0:0. Получилось, что пропустили еще в первом тайме. А потом нас задавили габаритами. Сейчас что-то говорить и делать выводы не хочу. После драки кулаками не машут. Могли по-другому сыграть, но сыграли так, как сыграли. В первую очередь хочу на себя взять ответственность. Может, я виноват. Не хочу никого обвинять.

Напомним, неделей ранее «Динамо» одержало победу над «Зенитом» со счетом 4:0.

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