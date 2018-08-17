В Варшаве задержали белоруса за оскорбление польского флага

СЕГОДНЯ 10:39 2018-08-17T11:09:12+03:00

Он бросил флаг собакам, а затем начал топтать его сам. Теперь ему грозит год лишения свободы

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Инцидент произошел 14 августа в Варшаве, у обелиска в память о погибших солдатах Армии Крайовой. 35-летний белорус выгуливал собак неподалеку. Когда подошел с ними к обелиску, он достал один из польских флагов, которые там установлены, и бросил его своим собакам. А позже и сам начал его топтать, передает издание wprost.pl.

Происходящее заметила женщина, которая проходила мимо, она и вызвала полицию. Белоруса задержали, его обвиняют в оскорблении польского флага. В соответствии с положениями Уголовного кодекса, ему грозит год лишения свободы.