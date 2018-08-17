В Гродно мужчина с десятикратным превышением алкоголя хотел перепарковать авто друга, но устроил ДТП

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-17T12:19:12+03:00

К тому же у него не было прав

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Вечером 16 августа водитель «Фольксвагена» привез трех друзей в свой двор и пошел домой. Ключи от машины оставил в салоне. Каково было его удивление, когда через 10 минут он вернулся и увидел, что его авто стоит уже на другом месте стоянки.

Оказалось, его нетрезвый друг решил перепарковать «Фольксваген». Несмотря на свое состояние, он думал, что вполне справится с управлением авто. Но не тут-то было. Когда на машине он поехал вперед, то ударил в левую заднюю часть стоявшее рядом «Рено».

- Задержал водителя владелец поврежденного автомобиля. Содержание алкоголя у нетрезвого водителя почти в десять раз превышало предельно допустимое. Также у задержанного не было прав, - уточняют в Госавтоинспекции Гродно.