Фотофакт. Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска
Он решил первым протестировать детскую площадку, которая открылась около костела св.Роха
Митрополит решил первым протестировать детскую площадку, которая открылась около костела Фото: catholic.by.
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16 августа в минском приходе Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке состоялось торжество с участием архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Мероприятие началось с выставки ретро-авто, которые ездили по улицам Минска полвека назад, также там работали религиозные ярмарки, пишет catholic.by.
Фото: catholic.by
После окончания мессы присутствующие отправились на недавно переданную властями часть погоста у костела.Там накануне появилась многофункциональная детская площадка. Особенно понравились архиепископу качели. И он решил их испытать первым вместе с епископом католической архиепархии Минска-Могилёва Юрием Кособуцким. Последовать их примеру он предложил и другим священникам.