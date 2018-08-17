2018-08-17T12:32:56+03:00
Политика

Лукашенко: «Я отслеживаю заявления в СМИ и интернете и постараюсь в ближайшее время на них отреагировать»

Президент поручил своей пресс-службе собрать все заявления и представить ему к исходу дня.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Лукашенко собирается в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернетеЛукашенко собирается в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернетеФото: Павел МАРТИНЧИК
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17 августа на совещании в Минске президент Александр Лукашенко затронул тему реакции интернет-пользователей и СМИ на его решения.

-Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать, - цитирует президента belta.by.

Он уже дал указания пресс-секретарю и пресс-службе вместе с Администрацией Президента собрать все эти заявления, объединить их по тематике и представить к исходу дня.

-Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются, - сказал президент и добавил: - Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно.

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